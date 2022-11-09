Сбои в работе сервисов "Яндекс Go" и Uber произошли 9 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber сегодня, 9 ноября 2022 года, об этом сообщают РИА Новости.

"Неизвестная ошибка", - такая надпись появляется во всплывающем сообщении при попытке вызова такси.

Ранее сбой в работе Яндекс Go и Uber произошел 24 июня 2022. Отмечалось, что при попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи “Не удалось завершить операцию”, “Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается” или “Неизвестная ошибка”. Представители перевозчиков на данный момент не назвали причину неполадок.

Также ранее в Москве на Кутузовском проспекте образовались огромные пробки. Водители такси собрались в одном районе. По предварительной информации, причиной дорожных заторов тогда стал сбой в “Яндекс.Go”.