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НовостиПолитика9 ноября 2022 12:00

Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России

МИД республики продолжит работу в течение переходного периода
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник освобожден от должности в связи с вхождением региона в состав России, сообщает Министерство иностранных дел ЛНР.

«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности указом главы Луганской народной республики в связи с принятием ЛНР в состав Российской Федерации», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Сам МИД республики продолжит работу в течение переходного периода.

Ранее Мирошник заявлял, что представительство ЛНР в России может получить статус полномочного представительства при Москве и будет осуществлять функцию координации.

Напомним, Родион Мирошник был назначен послом ЛНР в России в начале мая этого года.

Как писал сайт KP.RU, ранее дипломат предупреждал, что Запад готовит ядерную провокацию, которая может быть совершена руками Вооруженных сил Украины.