В Альянсе турагентств опровергли информацию об отправке россиян на юг Турции по ошибке Фото: REUTERS

Исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова заявила, что информация, распространившаяся в СМИ, об ошибочной отправке клиентов российского турагентства вместо Мадрида в Мардин на юго-востоке Турции - фейк и "вброс". Об этом сообщили в агентстве ТАСС. По ее мнению, этих туристов не существует.

"Туристы сообщили эту новость, а никакой конкретики - ни что это за туристы, ни какое это турагентство и, вообще, как туристы бронировали билеты - никому неизвестно. Просто вброс такой. Поэтому наше мнение, что это фейк, что этих туристов не существует", - сказала она.

Осипова считает, что, вероятнее всего, это были туристы, которые не обращались в турагентство и ошиблись при самостоятельной покупке билетов на рейс до Мардина.

Напомним, часами ранее, 9 ноября, газета Yeni Akit сообщила, что российское турагентство по ошибке отправило своих клиентов в Мардин на юго-востоке Турции вместо Мадрида. Со ссылкой на представителя турецкой туристической отрасли Бекира Фалайа издание заявило о некорректной работе агентства, которое на запрос туристов о билетах в Мадрид отправило их до Мардина с пересадкой в Стамбуле.

Напомним, не так давно «Мир» в Турции почил с миром. Еще в конце сентября все турецкие банки прекратили принимать карты российской платежной системы, чтобы не попасть под санкции США. Анкара предложила россиянам использовать турецкую платежную систему Troy.