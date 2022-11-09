Губернатор Томской области открыл первый в регионе IT-парк

9 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур открыл первый в регионе частный IT-парк «Герцен», который объединил научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство. Технопарк отстроен томской компанией «СТК».

Глава региона рассказал на открытии, что сегодня вернулся из Москвы, где встречался с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым и руководителями государственной корпорации «Роскосмос».

«С президентом РАН и руководством «Роскосмоса» мы обсуждали взаимодействие научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики для решения одной из главных задач страны – достижения технологического суверенитета, – отметил Владимир Мазур. - Именно эту задачу будут решать резиденты нового томского технопарка».