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НовостиУмные вещи9 ноября 2022 13:03

Губернатор Томской области открыл первый в регионе IT-парк

Структура создана для решения одной из главных задач страны – достижения технологического суверенитета
Павел ЧЕРНЫШОВ

9 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур открыл первый в регионе частный IT-парк «Герцен», который объединил научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство. Технопарк отстроен томской компанией «СТК».

Глава региона рассказал на открытии, что сегодня вернулся из Москвы, где встречался с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым и руководителями государственной корпорации «Роскосмос».

«С президентом РАН и руководством «Роскосмоса» мы обсуждали взаимодействие научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики для решения одной из главных задач страны – достижения технологического суверенитета, – отметил Владимир Мазур. - Именно эту задачу будут решать резиденты нового томского технопарка».