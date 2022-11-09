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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:10

Сервисы «Яндекс Go» и Uber возобновили работу после сбоя

В «Яндекс» принесли извинения за неудобства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сервисы «Яндекс Go» и Uber возобновили работу после сбоя

Сервисы «Яндекс Go» и Uber возобновили работу после сбоя

Фото: Shutterstock

Сервисы заказа такси «Яндекс Go» и Uber возобновили работу после технического сбоя, произошедшего в среду, 9 ноября.

«Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось», – прокомментировали KP.RU в пресс-службе «Яндекс Go».

В компании пообещали оказать поддержку партнерам в связи с недоступностью сервиса.

Напомним, в среду, 9 ноября, в работе сервисов вызова такси «Яндекса Go» и Uber произошли сбои. При попытке вызвать такси на смартфонах пользователей появлялась надпись «Неизвестная ошибка».

Ранее сбой в работе Яндекс Go и Uber произошел 24 июня 2022, когда при попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS приложение выдавало надпись «Не удалось завершить операцию».