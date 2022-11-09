Спецкор «КП» Коц опроверг сообщения о том, что он находился в одной машине со Стремоусовым в момент ДТП

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Фото: кадр из видео

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опроверг информацию о том, что в момент гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП находился с ним в одном автомобиле.

«С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», – написал Коц в своем Telegram-канале.

Напомним, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в среду, 9 ноября. Информацию об этом подтверждает RT со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства аварии, в которой погиб чиновник, пока не раскрываются. Известно лишь, что ДТП произошло в районе города Геническ в Херсонской области.

Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку семьер погибшего чиновника.