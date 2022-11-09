В короля Британии Карла III бросили яйцо в ходе визита в Йорк Фото: REUTERS

В короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу бросили яйцо во время их визита в британский Йорк.

По информации Daily Mail, мужчина из толпы бросил яйцо в монарха в тот момент, когда его приветствовала администрация города. Оно пролетело за спиной короля, сам Карл III лишь бегло взглянул на него, не придав серьезного значения инциденту.

Мужчину, бросившего яйцо, сразу же арестовала полиция. Как отмечается в сообщении, протестующий кричал, что «эта страна была построена на крови рабов».

Уточняется, что монарх и его супруга приехали в Йорк на церемонию открытия памятника умершей в начале сентября королеве Великобритании Елизавете II.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами. Инцидент произошел во время встречи французского лидера с жителями муниципалитета Суржи, распложенного под Парижем.