Владимир Мазур: "Работать, идти вперёд, выбирать правильных партнеров и решать сложные задачи. Мы в этом поможем"

9 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур открыл первый в регионе частный IT-парк «Герцен», который объединил научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство. Технопарк отстроен томской компанией «СТК».

Губернатор познакомился с открытым в новом технологическом центре с производством томской научно-производственной фирмы «Микран» и лабораторией систем технологической связи, которую запустил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Также здесь предусмотрены пространства для коворкинга, отдыха, лекционных занятий и другие. В IT-парке уже создано более 300 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Директор «СТК» Андрей Савин рассказал Владимиру Мазуру о том, что от идеи до запуска пространства у компании ушло более пяти лет. А также поделился планами по расширению IT-парка и строительства его второй очереди. По замыслу проекта, комплекс зданий будет в едином стиле и гармонично впишется в существующий квартал.

«Название нового технопарка – «Герцен». Вспоминаю известное произведение Александра Ивановича Герцена и извечный русский вопрос – «Кто виноват?». Создатели IT-парка нашли ответ и на второй извечный русский вопрос – что делать? Ответ звучит так: работать, идти вперёд, выбирать правильных партнеров и решать сложные задачи. Мы в этом поможем», – резюмировал глава региона.