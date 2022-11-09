Врио главы ДНР Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова Фото: соцсети

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП Кирилла Стремоусова – заместителя врио главы Херсонской области. Он отметил, что чиновник сыграл важную роль в возвращении Херсона в состав России.

«В это трудно поверить…С началом специальной военной операции он возглавил народное движение на пути к тому, чтобы Херсонская область стала субъектом Российской Федерации, и многое сделал для того, чтобы Херсон вернулся в родную гавань. Выражаю соболезнования его близким, жене и пятерым детям, его коллегам, всем херсонцам», – написал Пушилин в Telegram.

Как отметил врио главы ДНР, Стремоусов оставил после себя добрую память и вошел в историю России как настоящий патриот и человек чести и дела.

Напомним, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в среду, 9 ноября. Информацию об этом подтверждает RT со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства аварии, в которой погиб чиновник, пока не раскрываются. Известно лишь, что ДТП произошло в районе города Геническ в Херсонской области.