Рогов выразил слова соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова в Херсонской области Фото: из соцсетей

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. В связи с этим председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил слова соболезнования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Тяжело и пусто на душе", - написал Рогов.

Он назвал Кирилла Стремоусова своим "братом", настоящим другом и соратником.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт гибели своего заместителя Стремоусова. Он выразил слова соболезнования и пообещал позаботиться о его родных и близких. По словам Сальдо, семья ожидала рождения шестого ребенка.

К соболезнованиям присоединился глава Крыма Сергей Аксенов.

"Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Несколько ранее, сайт KP.RU писал о последнем видео Кирилла Стремоусова: "Вы потом все узнаете". Последние слова Стремоусова были о динамике на фронте.