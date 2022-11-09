Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 14:41

Рогов выразил слова соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова в Херсонской области

Председатель движения "Мы вместе" Рогов назвал Стремоусова братом, другом и соратником
Владимир РОМАНЕНКО
Рогов выразил слова соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова в Херсонской области

Рогов выразил слова соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова в Херсонской области

Фото: из соцсетей

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. В связи с этим председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил слова соболезнования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Тяжело и пусто на душе", - написал Рогов.

Он назвал Кирилла Стремоусова своим "братом", настоящим другом и соратником.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт гибели своего заместителя Стремоусова. Он выразил слова соболезнования и пообещал позаботиться о его родных и близких. По словам Сальдо, семья ожидала рождения шестого ребенка.

К соболезнованиям присоединился глава Крыма Сергей Аксенов.

"Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Несколько ранее, сайт KP.RU писал о последнем видео Кирилла Стремоусова: "Вы потом все узнаете". Последние слова Стремоусова были о динамике на фронте.