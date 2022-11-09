Захарова назвала ложью утверждения США о поставках КНДР боеприпасов России Фото: REUTERS

Утверждения властей Соединенных Штатов о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика якобы поставляет России артиллерийские боеприпасы, являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – ложь от начала до конца. Это еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», – сказал дипломат на брифинге.

По мнению представителя российского МИД, таким образом Вашингтон нашел просто нашел предлог для введения очередных санкций против Пхеньяна.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Белый дом обвинил КНДР в тайных поставках боеприпасов России для спецоперации на Украине.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян никогда не поставлял и не планирует поставлять вооружение России.