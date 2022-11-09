Геннсек НАТО Столтенберг охладил пыл Зеленского заявлением об условиях членства Украины в альянсе

Йенс Столтенберг поставил Владимира Зеленского в крайне неловкое положение Фото: REUTERS

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости консенсуса между всеми членами альянса для вступления Украины стали «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского, заявил обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, украинские власти до сих пор пребывают в шоке от решения Столтенберга и надеются на то, что в обозримой перспективе он все же, возможно, каким-либо образом пересмотрит свою позицию по поводу вступления Украины в альянс.

«Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на чрезвычайную просьбу Зеленского об ускоренном членстве в НАТО, <…> повторив , что Украина «имеет право выбирать свой собственный путь», но что «любое решение о членстве должно быть принято консенсусом, все 30 союзников должны согласиться», — отмечает публицист в своем материале.

Ранее Столтенберг публично признал, что НАТО не собирается замораживать конфликт на Украине в случае, если прекращение огня будет происходить на условиях России. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, подобный вариант крайне недопустим и невыгоден для Запада. В связи с этим Столтенберг сообщил, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не завершиться на условиях украинских властей и их западных союзников.

При этом представители украинских властей заявляют о том, что полностью координируют свои ключевые решения с НАТО и собираются стать членами альянса. При этом в НАТО не горят желанием "немедленно принимать Украину" в состав военного союза, так как сейчас страна является непосредственным участником вооруженного конфликта.