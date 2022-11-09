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НовостиПолитика9 ноября 2022 15:06

Шойгу заявил о необходимости размещать мобилизованных в тыловых районах

На передовую нужно направлять только военнослужащих, имеющих военные навыки, отметил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу заявил о необходимости размещать мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в зону боевых действий Фото: пресс-служба Минобороны

Шойгу заявил о необходимости размещать мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в зону боевых действий Фото: пресс-служба Минобороны

Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, необходимо размещать в тыловых районах, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям», – сказал он, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала Сергея Суровикина.

Как отметил глава Минобороны, в подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими, нужно назначать офицеров, которые способны сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях.

Как писал сайт KP.RU, 31 октября 2022 Сергей Шойгу приказал завершить мероприятия по частичной мобилизации.