Шойгу заявил о необходимости размещать мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в зону боевых действий Фото: пресс-служба Минобороны

Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, необходимо размещать в тыловых районах, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям», – сказал он, заслушав доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала Сергея Суровикина.

Как отметил глава Минобороны, в подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими, нужно назначать офицеров, которые способны сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях.

Как писал сайт KP.RU, 31 октября 2022 Сергей Шойгу приказал завершить мероприятия по частичной мобилизации.