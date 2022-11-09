Антон Алиханов: «Калининградская область дает старт программе научно-популярного туризма России»

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Новая программа стартует с 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий и станет доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов. В ее рамках можно будет посетить уникальные научные объекты России.

Заместитель Председателя Правительства России, сопредседатель Координационного совета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко напомнил, что по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию разработать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма поручил Президент Владимир Путин.

«Рад, что Калининградская область дает старт программе научно-популярного туризма России. Считаю новую программу очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодежи. Ведь по-настоящему заинтересовать молодых людей и вовлечь их в науку можно только используя нестандартный, увлекательный подход. Развитие науки – наше будущее, а основа любой науки – люди, которые по-настоящему горят своей работой», - сказал Антон Алиханов.

Первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября. Участниками тура станут школьники и студенты – победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание». Ребята получат уникальную возможность познакомиться с историей региона и побывать на Куршской косе. Также учащиеся школ, средних специальных учебных заведений и вузов посетят лаборатории научно-исследовательского судна «Витязь» и экспозиции Музея мирового океана, которые посвящены истории изучения Мирового океана. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории ММО.

Антон Алиханов отметил стремительное развитие популярности Калининградской области у россиян. Регион стал туристическим центром, который может предложить различные направления отдыха.

Среди десяти пилотных регионов, где россияне могут познакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области, а также Краснодарский край.

Бесплатное путешествие лауреатам конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» предоставляется за счет средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поездки будут осуществляться по сертификатам проекта «Больше, чем путешествие».

Студенты и молодые специалисты смогут приобрести путевки по программе за счет собственных средств.

Найти информацию о научных турах участники проекта «Больше, чем путешествие» можно в личном кабинете на сайте. Для студентов информация будет размещена на портале.