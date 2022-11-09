Патрушев назвал важным для нацбезопасности России взаимодействие с Ираном Фото: REUTERS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси в среду, 9 ноября 2022 года заявил, что для национальной безопасности России стратегическое взаимодействие с Ираном является важным элементом. Об этом пишет "Российская газета".

"Рассматриваем стратегическое взаимодействие с Тегераном как важный элемент обеспечения национальной безопасности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также поблагодарил коллегу за радушный и теплый прием. Птрушев поделился с Раиси, в том числе, итогами российско-иранских консультаций по безопасности в Тегеране.

"Нам удалось сегодня провести конструктивные двусторонние консультации с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани", - уточнил он.

Патрушев подчеркнул в ходе консультации, что мир "переживает переломный момент". По его словам влияние США отходит на второй план, и по сему Россия и Иран выходят на "острие борьбы" за организацию "многополярного миропорядка".

"Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов", - отметил секретарь Совбеза.

Напомним, секретарь Совбеза Патрушев прибыл в столицу Ирана вечером во вторник 8 ноября. Сообщается, что Патрушев прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности этой страны Али Шамхани.