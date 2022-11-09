Генерал Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российским войскам было бы целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр на ее левом берегу, считает командующий Объединенной группировкой войск Вооруженных сил России в зоне спецоперации Сергей Суровикин.

«Наиболее целесообразным является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, оценив ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это непростое решение, мы сохраним жизни наших военнослужащих», – сказал генерал, докладывая о ситуации в районе проведения спецоперации главе Минобороны Сергею Шойгу.

В ходе доклада командующий Объединенной группировкой отметил, что российские войска успешно противостоят всем попыткам ВСУ атаковать. В ходе наступления за период с августа по октябрь украинская армия потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и раненными, уточнил он.