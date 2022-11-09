Объявлены победители Грушинской премии

Грушинская премия состоялась в 2022 году в третий раз. Фото: сайт ВЦИОМ

В среду, 9 ноября, стали известны победители ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина. Организаторы выбрали лучшие книги в номинациях «Лучшая теоретическая работа», «Лучшая книга на основе прикладных исследований», «Лучшая научно-популярная книга» и «Лучший перевод».

Лучшей теоретической работой было признано произведение Арсения Куманькова «Война в XXI веке». Книга затрагивает вопросы философии, этики, политической теории и социологии войны.

В номинации «Лучшая научно-популярная книга» победителем стал «Метод «длинного стола» в качественных полевых социологических исследованиях» Ильи Штейнберга. Уникальность издания заключается в том, что оно стало своего рода первой научно-популярной книгой по социологии с иллюстрациями.

Лучшей книгой на основе прикладных исследований признана «Социальная структура провинциального общества» Юрия Плюснина, а лучшим переводом - «Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика» Э. Лока, Т. Стронга (перевод — Дмитрий Онегов, Анна Зиндер, Ксения Зиндер, Анастасия Мирзоянц; ред. перевода Сергей Ромашко). М.: Изд. ВЦИОМ.

Напомним, Грушинская премия была основана в 2020 году в память о выдающемся русском социологе, авторе социологических текстов и основателе советской эмпирической социологии Борисе Грушине. В 1960 г. он основал «Институт общественного мнения» при газете «Комсомольская правда», а позже выступил одним из организаторов Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Учредителями книжной премии им. Б. А. Грушина выступили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московская высшая школа социальных и экономических наук, ВЦИОМ.