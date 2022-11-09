Стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов впервые с ноября 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина упал в ходе торговой сессии в среду, 9 ноября, ниже 17 тысяч долларов, следует из данных площадки Coindesk.

По состоянию на 18:48 падение составляло 12,16%, когда биткоин торговался на уровне 16,997 тысячи долларов. На 18:52 мск стоимость криптовалюты была 17,262 тысячи долларов. Стоит отметить, что курс бикойна последний раз падал ниже 17 тысяч долларов в ноябре 2020 года.

Напомним, в августе цена биткойна опустилась ниже 20 тысяч долларов.

Ранее ранее официальный представитель P2P-обменника Bitzlato в РФ Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин сейчас подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки. По мнению эксперта, из этой криптовалюты инвесторы будут выходить, и ее цена, по разным прогнозам, может опуститься до конца года до 8-15 тысячи долларов.