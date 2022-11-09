Путин обсудил с Пашиняном подготовку к саммиту ОДКБ Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту Организации договора о коллективной безопасности.

«Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдёт под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 года», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт, ранее Ереван призвал страны-участницы ОДКБ организовать внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Премьер-министр страны Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте заявил, что в ближайшее время встреча состоится и ОДКБ четко сформулирует свою оценку ситуации на границе.

Ранее Путин обсудил предстоящий саммит ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.