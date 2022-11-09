Россия высылает сотрудника посольства Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдавии в Москве», – говорится на сайте ведомства.

Как объяснили в российском МИД, решение принято в качестве ответной меры на ничем не мотивированную высылку из Кишинева сотрудника посольства России в Молдавии. Он был объявлен молдавской стороной персоной нон грата 1 ноября.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать приезжающих из России «с недобрыми намерениями» граждан.