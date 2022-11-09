Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя в Россию по параллельному импорту

В ведомстве Дениса Мантурова объявили о начале поставок спиртного в РФ по параллельному импорту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговые сети начинают поставки алкоголя в РФ по параллельному импорту. Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Проблем с наличием алкоголя популярных брендов в магазинах не ожидается, подчеркнули в федеральном министерстве.

"Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены. Торговые сети начинают поставки продукции в рамках параллельного импорта, и проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках на данный момент не ожидается", - заявили в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что правительство России готово приостановить или прекратить программу параллельного импорта иностранных товаров в страну сразу после того, как импортозамещение полностью позволит обходить без зарубежной продукции. По словам вице-премьера РФ, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, речь идет даже о том, что программа параллельного импорта может быть прекращена или остановлена по тем или иным отдельным отраслям экономики, промышленности и торговли. Пока же параллельный импорт будет действовать, так как он дает возможность россиянам получать привычные им товары иностранного производства без каких-либо проблем.