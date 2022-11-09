ДТП, в котором погиб Стремоусов, произошло в районе Геническа Фото: из соцсетей

В соцсетях опубликованы первые фото с места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб заместитель главы администрации Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов. Автоавария произошла в районе города Геническ, находящегося под контролем российских Вооруженных сил.

По данным источников информационного агентства РИА Новости, знакомых с обстоятельствами гибели херсонского чиновника, водитель Стремоусова пытался избежать столкновения, но не справился с управлением. Внедорожник оказался сильно повреждён: шасси оторвало от бронекапсулы.

В результате ДТП Стремоусов получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался прямо на месте происшествия.

Свои соболезнования в связи со смертью Стремоусова уже выразили его непосредственный руководитель - врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а также глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Крыма Сергей Аксенов.

У Стремоусова остались жена и четверо детей.