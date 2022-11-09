Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика

Кирилл Стремоусов скончался в результате ДТП 9 ноября 2022 года Фото: из соцсетей

Виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором 9 ноября нынешнего года погиб замглавы администрации Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, не справившийся с управлением. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники, знакомые с расследованием обстоятельств резонансной автоаварии.

Известно, что ДТП произошло в районе города Геническ (Херсонская область). РИА Новости сообщает, что водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Эти данные подтверждает и член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало - капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было. Уход Кирилла - очень большая потеря для всех нас! Царство Небесное!" - отметил политик в своем официальном телеграм-канале, комментируя обстоятельства аварии, в которой погиб Стремоусов.