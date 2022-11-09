Херсонский Минздрав официально подтвердил смерть Кирилла Стремоусова

Кирилл Стремоусов скончался 9 ноября 2022 года Фото: из соцсетей

В министерстве здравоохранения Херсонской области РФ официально подтвердили данные о гибели замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Информация об этом размещена в официальном канале регионального ведомства в Telegram.

"Врачи официально подтверждают смерть Кирилла Стремоусова. В ДТП есть ещё несколько пострадавших," - отмечают в областном Минздраве, подчеркивая, что в настоящее время сведения о смерти чиновника можно считать полностью подтвержденными.

По данным главы херсонского министерства здравоохранения Вадима Ильмиева, шансов выжить в автомобильной аварии, произошедшей в районе города Геническ, у Стремоусова попросту фактически не было.

"К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение", - пояснил руководитель ведомства.

У Стремоусова остались жена и четверо детей. Свои соболезнования в связи с его смертью уже выразили главы Крыма, Херсонской и Запорожской областей Сергей Аксенов, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.