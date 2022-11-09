Минприроды занялось массовой гибелью животных на Ставрополье

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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило, что проводит проверку информации о массовой гибели животных в регионе. Жалобы стали поступать от жителей Петровского округа, которые обнаружили мертвых зайцев, лис, фазанов и шакалов. Следов от пуль на тушках не было.

Специалисты Минприроды СК совместно с егерями провели рейды (они еще продолжатся), в том числе, в окрестностях села Константиновского, и нашли два погибших журавля, куропатку и несколько зайцев. Трупы животных предстоит обследовать на грипп птиц и болезнь Ньюкасла, другое название - псевдочума птиц или азиатская чума птиц).

По данным издания Newstracker, о результатах проведенных исследований местных жителей дополнительно оповестят.

- В случае обнаружения мертвых животных обратиться по номеру: (8652) 94-73-27, - уточнили в пресс-службе Минприроды СК.