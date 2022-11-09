Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года Фото: из соцсетей

Информагентство РИА Новости опубликовало видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия, в котором 9 ноября нынешнего года погиб замглавы администрации Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов. Видео размещено в официальном аккаунте агентства.

Известно, что ДТП, в котором погиб Стремоусов, произошло в районе херсонского города Геническ.

По данным Минздрава Херсонской области, в автоаварии высокопоставленный херсонский чиновник получил травме, которые оказались не совместимы в жизнью.

Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали еще два человека, в херсонском министерстве здравоохранения обещают, что им своевременно будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

У Кирилла Стремоусова остались супруга и четверо детей. Соболезнования в связи с гибелью чиновника уже выразили руководители Крыма, Херсонской и Запорожской областей РФ Сергей Аксенов, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.