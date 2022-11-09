Адвокат заявил, что у оставшейся на улице звезды фильма "Варвара-краса, длинная коса", есть шанс вернуть квартиру Фото: кадр из фильма

Звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» лишилась крыши над головой. Единственное жилье у нее отняли родственники. Но надежда вернуть квартиру и загородный дом еще есть, об этом заявил адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Теперь все имущество актрисы принадлежит ее сыну, но можно оспорить переоформление. К тому же, не исключено, что совокупность фактов позволит расценить поведение родственников актрисы как преступление.

- Важно понимать, подсыпал ли сын ей психотропные вещества при совершении действий. Если да, то это можно расценивать как мошенничество в соответствии со статьей 159 УК РФ, - говорит адвокат Пятому каналу.

Если факты подтвердятся, то мужчине может грозить до 10 лет. Если правда окажется на стороне актрисы, то нужно доказывать вину подозреваемого. Предстоит обжаловать действия нотариуса и оспорить сделку по отчуждению имущества у 71-летней Клюевой.

- Необходимо знать, каким образом нотариус в момент сделки — купли-продажи или дарения — определил дееспособность Татьяны Клюевой, - говорит эксперт.

Но если окажется, что вместе с нотариусом присутствовал врач, то шансы отменить переоформление малы.

Татьяна Клюева в 2021 году осталась на улице в прошлом году, а перед этим за ней стал ухаживать сын Ян вместе с женой. В дальнейшем события развивались предположительно так: актрису заставили принимать психотропные препараты, чтобы она отказалась от недвижимости в пользу сына, сообщает ФАН.

Оставшись на улице, Татьяна Клюева скитается по углам и просит помощи у посторонних. В дом, где она прожила всю жизнь, ее не пускают, а увещевания, что недвижимость не отдавала, никто не слышит.