В Ленинградской области разработали отечественные имплантационные системы для стоматологии

Губернатор Александр Дрозденко познакомился с импортозамещающей продукцией для стоматологии, которую выпускает предприятие «АРТ Стомус». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Стоматология и зубопротезирование – те сферы, в которых доля импортных материалов по-прежнему остается очень высокой. Специалисты из Ленинградской области разработали и производят собственные имплантационные системы для нужд зуботехнической отрасли. Научно-производственный комплекс «АРТ Стомус» во Всеволожском районе успешно замещает импортные компоненты для стоматологов и зуботехников по всей России. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, таких предприятий в нашей стране единицы. Глава региона 9 ноября посетил предприятие в поселке Стеклянный и познакомился с новейшими научными разработками ленинградских специалистов.

«Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства, - рассказал журналистам Александр Дрозденко. - С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц ортопедической продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и, я уверен, найдет хороший спрос у медицинских учреждений».

Научно-производственный комплекс работает с 2019 года. Тогда на предприятии был налажен выпуск тестовой продукции по собственным разработкам. Сегодня это современное, хорошо оборудованное производство, где все технологические процессы соответствуют международным стандартам качества. На предприятии работают более 50 человек.

НПК производит серию авторских продуктов, в том числе уникальную имплантационную систему А2, оптимально адаптированную под нужды российского рынка. Отечественные имплантационные системы имеют очень высокое качество, вплоть до повторения текстуры человеческой кости. Все идеи, чертежи, сырье и упаковка – наши, реализованы на российском производстве.

«Когда в 2014 году мы задумывали наше предприятие, подавляющее большинство имплантационных систем, представленных на российском рынке, имели иностранное происхождение. При этом даже те имплантаты, которые разрабатывались российскими учеными, полностью или частично производились за границей. Мы ставили перед собой задачу создать независимое от иностранных партнеров производство и сосредоточить все технологические процессы внутри России. Сейчас нам практически удалось достичь этой цели», - рассказали представители предприятия.

В прошлом году «АРТ Стомус» выпустил 52 тысячи единиц продукции. По итогам 2022 года ожидается, что предприятие произведет 60 тысяч единиц. В планах руководства компании к 2024 году увеличить выпуск до 100 тысяч единиц в год.