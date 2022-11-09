Bloomberg считает, что делегацию РФ на саммите G20 вместо Путина возглавит Лавров

Сергей Лавров готовится поехать на важнейший международный политический форум вместо Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично не посетит саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе. Информацию об этом распространило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из инсайдеров, Россию на важном саммите в Индонезии представит глава МИД страны Сергей Лавров.

В публикации западных журналистов уточняется, что предварительное решение о том, что главой российской делегации на саммите станет именно Лавров, уже якобы принято на уровне высшего политического руководства РФ.

Ранее власти Индонезии (страны-хозяйки саммита G20) неоднократно публично заявляли о желании устроить в ходе мероприятия прямые политические переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако в итоге руководство Индонезии публично признали, что перспектив проведения подобной встречи в рамках проведения саммита нет.

Кроме того, нереалистичной оказалась и попытка индонезийский властей организовать в рамках саммита "Большой двадцатки" переговоры Путина с действующим президентом США Джо Байденом.

Саммит G20 ("Большой двадцатки") на Бали состоится 15-16 ноября нынешнего года.