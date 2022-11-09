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НовостиПолитика9 ноября 2022 19:26

Bloomberg считает, что делегацию РФ на саммите G20 вместо Путина возглавит Лавров

По информации американского агентства, предварительное решение об этом уже принято
Александр КИСЛОВ
Сергей Лавров готовится поехать на важнейший международный политический форум вместо Владимира Путина

Сергей Лавров готовится поехать на важнейший международный политический форум вместо Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично не посетит саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе. Информацию об этом распространило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из инсайдеров, Россию на важном саммите в Индонезии представит глава МИД страны Сергей Лавров.

В публикации западных журналистов уточняется, что предварительное решение о том, что главой российской делегации на саммите станет именно Лавров, уже якобы принято на уровне высшего политического руководства РФ.

Ранее власти Индонезии (страны-хозяйки саммита G20) неоднократно публично заявляли о желании устроить в ходе мероприятия прямые политические переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако в итоге руководство Индонезии публично признали, что перспектив проведения подобной встречи в рамках проведения саммита нет.

Кроме того, нереалистичной оказалась и попытка индонезийский властей организовать в рамках саммита "Большой двадцатки" переговоры Путина с действующим президентом США Джо Байденом.

Саммит G20 ("Большой двадцатки") на Бали состоится 15-16 ноября нынешнего года.