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НовостиПолитика9 ноября 2022 19:30

Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

Соответствующий указ уже подписан президентом России
Александр КИСЛОВ
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября нынешнего года

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября нынешнего года

Фото: из соцсетей

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества замглавы администрации Херсонской области РФ Кирилла Стремоусова, который 9 ноября нынешнего года погиб в ДТП. Соответствующий документ опубликовал на официальном портале правовой информации.

В подписанном главой государства указе говорится о том, что Стремоусов посмертно награжден статусной государственной наградой "за мужество и отвагу", которые высокопоставленный херсонский чиновник проявил при исполнении своего служебного долга.

Стремоусов погиб 9 ноября текущего года в дорожно-транспортном происшествии в районе херсонского города Геническ.

По предварительной информации, виновником автоаварии стал водитель грузовика, столкнувшегося с машиной Стремоусова. Как отмечают в министерстве здравоохранения Херсонской области, в результате ДТП замглавы администрации региона получил многочисленные тяжелые травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.