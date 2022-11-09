Движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено из-за ремонта

Через несколько дней движение автомашин по Крымскому мосту ненадолго временно приостановят Фото: из соцсетей

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября нынешнего года на несколько часов из-за ремонтно-восстановительных работ.

Соответствующую информацию уже официально подтвердили в пресс-службе Минтранса России.

Согласно данным федерального министерства транспорта, ограничения на проезд автомашин по Крымском мосту будут действовать 12 ноября 2022 года на протяжении 12 часов - в период с 04.00 до 16.00 по московскому времени. Причиной приостановки движения называются ремонтные работы на мосту.

Работы проводятся в связи с необходимостью восстановления моста после осуществленного на нем теракта, который был организован и спланирован украинскими спецслужбами. В результате подрыва мост получил повреждения, которые в настоящее время ликвидированы, а поврежденные взрывом части моста в данный момент активно восстанавливаются профильными специалистами.