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НовостиОбщество9 ноября 2022 19:53

Движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено из-за ремонта

Информацию об этом распространило министерство транспорта России
Александр КИСЛОВ
Через несколько дней движение автомашин по Крымскому мосту ненадолго временно приостановят

Через несколько дней движение автомашин по Крымскому мосту ненадолго временно приостановят

Фото: из соцсетей

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября нынешнего года на несколько часов из-за ремонтно-восстановительных работ.

Соответствующую информацию уже официально подтвердили в пресс-службе Минтранса России.

Согласно данным федерального министерства транспорта, ограничения на проезд автомашин по Крымском мосту будут действовать 12 ноября 2022 года на протяжении 12 часов - в период с 04.00 до 16.00 по московскому времени. Причиной приостановки движения называются ремонтные работы на мосту.

Работы проводятся в связи с необходимостью восстановления моста после осуществленного на нем теракта, который был организован и спланирован украинскими спецслужбами. В результате подрыва мост получил повреждения, которые в настоящее время ликвидированы, а поврежденные взрывом части моста в данный момент активно восстанавливаются профильными специалистами.