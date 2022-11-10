NBC: Салливан в Киеве изучал возможность дипломатического решения украинского конфликта

Джейк Салливан в Киеве "прощупывал почву" для возможности решения украинского конфликта дипломатическим путем. Фото: REUTERS

Вашингтон изучает возможность дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что именно этим занимался во время своего последнего необъявленного визита в Киев помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он прощупывал почву», - сообщил источник телеканалу.

В то же время источник подчеркнул, что Вашингтон не намерен принуждать Киев немедленно вступить в переговоры с Россией.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не считают необходимым каким-либо образом мотивировать Украину к началу переговоров с Россией, отметив, что «детали переговоров между Россией и Украиной должны быть определены между Россией и Украиной».

Можно ли верить в желание американцев урегулировать конфликт на Украине, читайте здесь на KP.RU.