Путин поздравил с профессиональным праздником работников органов МВД. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Текст поздравления опубликован в среду 9 ноября на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Президент поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за профессионализм и добросовестность, отметив, что в день профессионального праздника многие из них находятся на боевом дежурстве и готовы пойти навстречу опасности.

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«Сегодня к Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», - сказал президент.

Владимир Путин отметил успехи органов МВД – снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних, успехи в противодействии наркоторговле и организованной преступности и заявил, что ожидает от них и в дальнейшем настойчивой и слаженной работы.

Среди приоритетов для органов МВД Владимир Путин назвал борьбу с экстремизмом, киберпреступностью и нарушениями миграционного законодательства.

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