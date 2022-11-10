В Госдуме назвали провокационным намерение Киева признать независимость Татарстана

В украинскую Раду представлен провокационный проект признания независимости Татарстана, заявил депутат от Крыма Шеремет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подлой и гнусной провокацией назвал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет проект о признании независимости Татарстана, который зарегистрирован в украинской Верховной Раде.

«Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране», - сказал Шеремет РИА Новости.

Сообщается, что текст зарегистрированного в Верховной Раде документа пока не доступен для просмотра.

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