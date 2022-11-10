Макрон представил новую стратегию безопасности Франции, предполагающую подготовку к войне

Макрон рассказал о новой стратегии безопасности Франции. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об обновленной стратегии безопасности страны. Макрон представил общие положения этой стратегии в среду 9 ноября в Тулоне, выступая перед военными.

Президент Франции заявил о необходимости повышения готовности национальных вооруженных сил к отражению угроз и мобилизации для этой цели общества и промышленности.

«Это настоящее перевооружение нации, которое мы начали пять лет назад, и я могу сказать, что все обещания были сдержаны. Проект закона о военной программе на 2023 год продолжает эту линию», - цитирует Макрона ТАСС.

Макрон заявил о намерении к 2030 году создать «армию для будущих десятилетий, а не для прошлых» и мобилизовать для этого «оборонную промышленность, экономику и общество».

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