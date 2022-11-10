В России предложили давать отсрочку от мобилизации отцам четверых несовершеннолетних детей

Многодетных родителей с четырьмя и более детьми до 18 лет освободят от частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа депутатов из всех фракций российской Государственной думы внесла в палату законопроект, освобождающий от частичной мобилизации многодетных родителей, воспитывающих четверых и более детей до 18 лет. Документ внесен в думскую базу данных, он доступен здесь.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас отсрочка предоставляется многодетным родителям, у которых четверо или более детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что на отсрочку от мобилизации могут претендовать отцы, воспитывающие троих несовершеннолетних детей.

Кто сейчас имеет право на отсрочку от мобилизации в России: список специальностей здесь на KP.RU.

История многодетного отца из Петербурга, которого после мобилизации отправили под Луганск, здесь на KP.RU.