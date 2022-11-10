Арктика может лишиться морского льда на летние периоды через десять лет

Ученые предсказывают наводнения и нехватку питьевой воды из-за таяния ледников через 10 лет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В течение десяти лет Арктика может окончательно лишиться морского льда на летние периоды. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на отчет о состоянии криосферы, опубликованный накануне 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата.

Ученые предрекают усиление глобального потепления после того, как исчезновение морского льда откроет темный Северный Ледовитый океан. Кроме того, специалисты не исключают такого явления, как «импульс талой воды». Это явление может привести к катастрофическим последствиям для прибрежных регионов, оставить без питьевой воды миллионы людей и повысить угрозу наводнений. Ученые подчеркнули, что люди не могут предотвратить эти процессы.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», - сказано в комментарии к отчету одного из его составителей.

Ранее климатолог Рокстрем предрек массовую миграцию из Индии, Бразилии, Африки и Азии из-за жары и поднятия уровня моря. Непредсказуемые и катастрофические последствия специалист прогнозирует после потепления на 2,4 градуса.