В США в палату представителей США переизбрали двух умерших конгрессменов

В США на выборах с разгромным результатом победили два мертвых конгрессмена. Фото: REUTERS

Два недавно умерших американских политика сохранили за собой места в палате представителей после подсчета результатов прошедших 8 ноября выборов. Об этом пишут СМИ.

Двух умерших в октябре демократов переизбрали в палату представителей США – в штатах Пенсильвания и Теннесси, сообщают региональные американские СМИ.

По данным филиала телеканала Fox News в Пенсильвании, конгрессмен-демократ Энтони Делюка сохранил за собой место в палате представителей с результатом 85 процентов, несмотря на то, что скончался месяц назад. Политику было 85 лет.

Похожая ситуация произошла в штате Теннесси. В одном из округов этого штата в выборах победила 93-летняя Барбара Купер, которая скончалась 25 октября. Купер также принадлежала к демократической партии.

Тем временем действующий президент США Джо Байден заявил, что он намерен баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, добавив, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.