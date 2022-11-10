Что произошло в ночь на 10 ноября

Что произошло в ночь на 19 ноября 2022 года, читайте на KP.RU. Фото: Александр КОЦ

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу поручил отвести войска на Херсонском направлении на левый берег Днепра. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

Агентство REUTERS сообщило со ссылкой на индонезийские власти, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров в онлайн-формате.

Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Американский лидер рассказал, что это было «семейное решение».

Рогов заявил, что не менее 300 подготовленных в Великобритании бойцов ВСУ прибыли в Запорожье, чтобы вместе с другими украинскими подразделениями подготовить нападение на Запорожскую АЭС.

Защита Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной, обжаловала ее заочный арест.

ВСУ могут потерять доступ к Starlink из-за нехватки финансирования.

Президент США Джо Байден пообещал не втягивать США напрямую в украинский конфликт.

В Ирландии спецназ в отеле ловил украинского беженца с арбалетом.

Аналитик Осадчий рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты: сократить расходы и найти дополнительный заработок.