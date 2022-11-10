Готовность украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с российским лидером президентом Владимиром Путиным показала трещину в Североатлантическом альянсе. Такое мнение высказал журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriyet, отметив, что такие действия дают представление о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это событие дает представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», - сказано в статье.

В публикации отмечается, что Вашингтон утрачивают влияние, а страны Европы продолжают отдаляться друг от друга для того, чтобы «спасти собственную шкуру». В качестве примера журналист привел готовность ФРГ развивать отношения с Россией и Китаем, несмотря на запреты США.

Ранее украинский президент после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, заявил об условиях для начала переговоров, среди которых были «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».