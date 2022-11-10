В Госдуме предложили разрешить военнослужащим вступать в наследство в увеличенный срок Фото: Александр КОЦ

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой: разрешить гражданам, который участвуют в СВО, вступать в наследство в расширенный срок.

В настоящее время законом ограничен срок в 6 месяцев, после этого имущество делится между наследниками. Если же человек пропустил срок, то начинается непростая процедура восстановления своих прав. Нужно либо собрать подписи других наследников, либо идти в суд.

Но граждане, проходящие военную службу, по понятным причинам не могут вернуться домой в случае возвращения такой ситуации. А значит, их права ущемлены.

В связи с этим, парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы закрепить гарантии за защитниками отечества.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части увеличения срока принятия наследства до одного года в случае, если гражданин на момент открытия наследственного дела проходил военную службу или в течение шести месяцев после открытия наследства поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца, по призыву, в том числе в рамках мобилизации, - цитирует Rt текст обращения депутата.

Тем временем, срок службы в армии предложили увеличить до двух лет. Это, по мнению авторов инициативы, поможет готовить более качественных специалистов, передает телеканал "360".

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