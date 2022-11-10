Американцы высмеяли победу умершего демократа на выборах в Конгресс США

Читатели из США британского издания Daily Mail активно отреагировали на новость о том, что умерший в октябре 2022 года конгрессмен от Пенсильвании, демократ Энтони Делюка, был переизбран в ходе прошедших накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным телеканала Fox News, представитель Демократической партии, умерший 9 октября 2022 года в возрасте 85 лет, выиграл в своем округе, получив 85% голосов избирателей.

«Интересно, сколько умерших демократов проголосовало за этого умершего демократа?», - поинтересовался один из читателей.

«Неужели люди в Пенсильвании такие глупые?», - задал вопрос другой.

«В Белом доме у нас пациент с деменцией, так почему бы умершему парню не быть представителем штата», - написал один из читателей.

«Умерший мозг или фактическая смерть не лишают демократа права быть избранным на должность», - добавил другой.

По словам еще одного комментатора, все это демонстрирует, что «слишком много людей голосуют только исходя из партии», не обращая при этом внимания на то, «кто кандидат».