Скрытность связи ВС России повысят за счет разведки НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скрытность систем связи Вооруженных сил (ВС) России повысят благодаря изучению разведывательных возможностей Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники.

Как сообщается, НАТО осуществляет поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) различными разведывательными средствами, а радиотехнические комплексы альянса могут хорошо обнаруживать источники электромагнитного излучения.

«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», - сказал источник агентства.

Отмечается, что Североатлантический альянс в рамках специальной военной операции России на Украине фактически показал все свои приемы, в связи с чем разработчикам будет не сложно учесть их при модернизации, а также создании новых образцов техники.