Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 ноября 2022 5:57

Врач дала советы молодежи, как избежать инсульта

Врач Малиновская посоветовала молодежи больше гулять, чтобы избежать инсульта
Елена АКИМОВА
Врач дала советы молодежи, как избежать инсульта

Врач дала советы молодежи, как избежать инсульта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инсульт «помолодел». Такое неутешительно заключение дают врачи всего мира. Если раньше эта болезнь считалась недугом пенсионеров, то теперь все чаще фиксируется у населения среднего возраста.

Тяжелое осложнение сердечно-сосудистых заболеваний занимает третье место в структуре общей смертности населения после инфаркта и онкологии. После инсульта, человек может остаться инвалидом, даже если болезнь была перенесена в молодом возрасте.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская дала советы, как уберечься от инсульта в молодом возрасте.

Чаще всего болезнь провоцирует бешеный ритм жизни. Молодое поколение работает 24 на 7, с утра и до ночи, постоянно куда-то спешит. Не стоит забывать о стрессах, нервном напряжении городской жизни.

- Все больше людей имеют вредные привычки. Плюс мы постоянно говорим по телефону, а в это время на кровообращение в мозге влияют магнитные волны. Поэтому инсульт начал охватывать более молодое поколение, — рассуждает медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Снизить риск развития проблемы помогут физические нагрузки. Нужно хотя бы один час в день проводить на свежем воздухе, гулять на улице. Два раза в неделю нужны физические нагрузки, это позволит переключиться с мозговой нагрузки, на физическую.

- Я бы даже порекомендовала на выходных поехать куда-нибудь на природу или в театр, картинную галерею, чтобы переключиться с работы на отдых, — посоветовала врач.

Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт. Зачастую симптомы болезни появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. Но такая ситуация еще больше усугубляет ситуацию, пишет газета "Известия".

Тренировки, отказ от вредных привычек и периодические профилактические посещения врача могут уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний и помочь избежать не только инсульта, но и инфаркта.

- Для профилактики заболеваний сердца необходимо регулярно наблюдаться у терапевта и проводить общий и биохимический анализ крови с обязательным контролем уровня холестерина и глюкозы. Начинать нужно не позже 40 лет, а если у ваших родственников были случаи ранних инфарктов или инсультов (до 50 лет), то еще раньше — с 25—30 лет, - сказал RT директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков.