Врач дала советы молодежи, как избежать инсульта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инсульт «помолодел». Такое неутешительно заключение дают врачи всего мира. Если раньше эта болезнь считалась недугом пенсионеров, то теперь все чаще фиксируется у населения среднего возраста.

Тяжелое осложнение сердечно-сосудистых заболеваний занимает третье место в структуре общей смертности населения после инфаркта и онкологии. После инсульта, человек может остаться инвалидом, даже если болезнь была перенесена в молодом возрасте.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская дала советы, как уберечься от инсульта в молодом возрасте.

Чаще всего болезнь провоцирует бешеный ритм жизни. Молодое поколение работает 24 на 7, с утра и до ночи, постоянно куда-то спешит. Не стоит забывать о стрессах, нервном напряжении городской жизни.

- Все больше людей имеют вредные привычки. Плюс мы постоянно говорим по телефону, а в это время на кровообращение в мозге влияют магнитные волны. Поэтому инсульт начал охватывать более молодое поколение, — рассуждает медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Снизить риск развития проблемы помогут физические нагрузки. Нужно хотя бы один час в день проводить на свежем воздухе, гулять на улице. Два раза в неделю нужны физические нагрузки, это позволит переключиться с мозговой нагрузки, на физическую.

- Я бы даже порекомендовала на выходных поехать куда-нибудь на природу или в театр, картинную галерею, чтобы переключиться с работы на отдых, — посоветовала врач.

Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт. Зачастую симптомы болезни появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. Но такая ситуация еще больше усугубляет ситуацию, пишет газета "Известия".

Тренировки, отказ от вредных привычек и периодические профилактические посещения врача могут уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний и помочь избежать не только инсульта, но и инфаркта.

- Для профилактики заболеваний сердца необходимо регулярно наблюдаться у терапевта и проводить общий и биохимический анализ крови с обязательным контролем уровня холестерина и глюкозы. Начинать нужно не позже 40 лет, а если у ваших родственников были случаи ранних инфарктов или инсультов (до 50 лет), то еще раньше — с 25—30 лет, - сказал RT директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков.