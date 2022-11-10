Военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника спецоперации Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны России им. П. В. Мандрыка провела операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военного, который принимал участие в специальной военной операции.

Младший сержант Николай Пасенков прибыл в поликлинику с проникающим ранением грудной клетки. Во время обследования врачи обнаружили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной, то есть в непосредственной близости от сердца.

В связи с риском детонации снаряда медикам пришлось носить бронезащиту на протяжении всей операции. «Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», - заявил Пасенков.

На данный момент пациент находится на реабилитации в Центральном военном госпитале. Он выразил глубокую благодарность Дмитрию Киму, который руководил операцией.