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НовостиПолитика10 ноября 2022 6:08

Военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника спецоперации

Медикам пришлось носить бронезащиту на протяжении всей операции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника спецоперации

Военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника спецоперации

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны России им. П. В. Мандрыка провела операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военного, который принимал участие в специальной военной операции.

Младший сержант Николай Пасенков прибыл в поликлинику с проникающим ранением грудной клетки. Во время обследования врачи обнаружили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной, то есть в непосредственной близости от сердца.

В связи с риском детонации снаряда медикам пришлось носить бронезащиту на протяжении всей операции. «Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», - заявил Пасенков.

На данный момент пациент находится на реабилитации в Центральном военном госпитале. Он выразил глубокую благодарность Дмитрию Киму, который руководил операцией.