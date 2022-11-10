Россиян предупредили о появлении множества мошеннических сайтов перед "черной пятницей" Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии «Черной пятницы» в Сети активизировались мошенники. К дню тотальных распродаж они готовились давно и с начала октября в рунете были зарегистрированы десятки тысяч доменных имен на тему распродаж.

- Мы нашли более 35 тыс. доменных имен, содержащих в названиях разные комбинации слова «black», «friday» и «promokod». Иногда эти слова используются вместе с названиями известных брендов и интернет-магазинов, - рассказывает «Газете.Ru» рассказал директор департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко.

Аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров подтверждает, что в ноябре стали чаще фиксироваться поддельные сайты, которые выдают себя за известные в России магазины электроники.

На этих ресурсах пользователям предлагается оформить заказ на популярные модели гаджетов и бытовой техники со скидкой в 50%. Заказ нужно оплатить банковской картой, а после в руках у мошенников остаются и деньги, и данные карты клиента.

Самый верный способ защитить себя от потерь в дни распродаж, проверять сайты магазинов при помощи специальных сервисов. Могут помочь программы whois и reg.ru. если оказывается, что сайт популярного магазина зарегистрирован всего пару месяцев назад, то смело закрывайте страницу, это наверняка подделка.

Меж тем, телефонные мошенники в октябре стали реже атаковать россиян. А вот июля по сентябрь активность телефонных преступников была вдвое выше, чем в предыдущем квартале, сообщают "Известия".

В этом году в России в связи с уходом с рынка ряда зарубежных брендов действующие игроки, преимущественно отечественные маркетплейсы и локальные магазины смогут увеличить оборот в дни распродаж. На российских площадках увеличится спрос на одежду и обувь, бытовую технику и цифровые товары, сообщает "Москва 24".