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НовостиПолитика10 ноября 2022 6:20

Глава ЛНР заявил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих Народной милиции

на данный момент вернувшиеся из плена военные проходят медицинское обследование
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава ЛНР заявил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих Народной милиции

Глава ЛНР заявил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих Народной милиции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из 35 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулась из украинского плена. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», - написал врио главы ЛНР в Telegram-канале.

Пасечник также утонил, что на данный момент вернувшиеся из плена военные проходят медицинское обследование, после чего последует реабилитация. «Наконец-то парни могут обнять родных. Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков!» добавил он.

Напомним, на прошлой неделе, 3 ноября, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военных, указав, что с российской стороны Украине передали 107 военных, и столько же российских военных получили с украинской стороны.