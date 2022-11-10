Посольство РФ в Индонезии сообщило, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20

Сергей Лавров
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Делегацию от России на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он будет участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи", - уточнил собеседник агентства.
Как сообщал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются различные форматы участия России в саммите G20, решение примут в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
Также ранее стало известно, что глава США Джо Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине.