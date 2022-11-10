Посольство РФ в Индонезии сообщило, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Делегацию от России на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он будет участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются различные форматы участия России в саммите G20, решение примут в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Также ранее стало известно, что глава США Джо Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине.