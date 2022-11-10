Иран стал самым популярным направлением для отдыха на Новый год у россиян Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года остается все меньше времени, и россияне активно продумывают маршрут на предстоящие каникулы. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы россиян на различные категории жилья в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Оказалось, что самым популярные направлением на это время стал Иран.

На эту страну приходится 20% от общего числа запросов. Россияне интересуются вариантами размещения в стране.

На втором месте по популярности Турция. На нее приходится 18,6% запросов. А замыкает тройку лидеров Белоруссия - 9,8%. Примечательно, что данная страна не входила даже в ТОП-10 до 2021 года.

Среди зарубежных направлений фиксируется интерес к ОАЭ (5,6%), Великобритании (5,5%), Армении (4,7%), Казахстану (4,1%), Таиланду (3,6%), Узбекистану (2,4%) и Египту (2,3%).

А вот европейские направления почти полностью исчезли из запросов, пишет "Газета.ru".

Что касается внутренних путешествий, то безусловным лидером для встречи Нового года является Москва. На долю столицы приходится 19,3% запросов. Новогодние туры в Санкт-Петербург искали 13,9% пользователей, а отелями в Сочи интересовались 8,3%.

В список популярных направлений вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Архыз.

Спроса на новогодние туры за границу вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Но порядка 80% всех туров бронируется по России. Такой отдых обойдется в разы дешевле: можно найти недельные туры за 30–40 тыс. рублей, пишет "Известия".

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом, поскольку 1 и 8 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено перенести на 24 февраля и 8 мая соответственно, пишет Rt.