Посольство России в Индонезии допустило участие Путина в саммите G20 по видеосвязи

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, этот вопрос сейчас прорабатывается, сообщил РИА Новости сегодня, 10 ноября, пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он будет участвовать в саммите в формате ВКС", - уточнил представитель дипломатического ведомства.

Также в посольстве сообщили, что делегацию от России на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Также ранее стало известно, что глава США Джо Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине.